Video: SpotMini-robot demonstreert zijn kunsten

Fabrikant Boston Dynamics laat zijn SpotMini-robothond nieuwe trucjes doen.

De robotviervoeter SpotMini werd vorig jaar onthuld als de kleinere versie van de Spot-robot door fabrikant Boston Dynamics. Nu zijn er nieuwe beelden van SpotMini, opgenomen tijdens een demonstratie in Japan. Boston Dynamics was jarenlang onderdeel van Google, maar is onlangs verkocht aan het Japanse Softbank.

In de video zien we de robot niet alleen lopen, maar bijvoorbeeld ook zelfstandig obstakels ontwijken. Verder heeft hij een uitklapbare arm (het lijkt een heel lange nek) en een grijper waarmee hij bijvoorbeeld drinken kan pakken voor zijn eigenaar.



Kijk meer Video's van de Dag