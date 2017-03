Video: trailer voor Alien Covenant

De opvolger van Prometheus heeft een officiële trailer. Met de Xenomorph uit de klassieke Alien-films en een nieuw monster: de Neomorph.

In Alien: Covenant vindt het team van ruimteschip Covenant een paradijselijke planeet, die natuurlijk een stuk duisterder en gevaarlijker blijkt dan het eerste aanblik doet vermoeden. De enige bewoner blijkt de android David, die je misschien nog kent van de film Prometheus. Dat was een prequel van de oorspronkelijke Alien.

De regie van Alien: Covenant is in handen van Ridley Scott. Rollen zijn weggelegd voor onder meer Michael Fassbender, Jussie Smollett en Billy Crudup. De film draait vanaf 18 mei in de bioscoop. Bekijk ook onze top 10 films waar we in 2017 naar uitkijken.

