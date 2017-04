Video van de dag: drone als vliegend 3D-billboard

Binnenkort vliegen de reclames letterlijk om je oren. Deze drone is een scherm dat je van alle kanten kunt bekijken.

Deze drone van het Japanse telecombedrijf NTT Docomo projecteert boodschappen die van alle kanten zichtbaar zijn. De vliegende lichtbol werkt met gebogen led-strips, die heel snel kunnen aan en uit gaan. Het resultaat is een videoprojectie, die je van alle kanten kunt bekijken.

Deze technologie is licht genoeg om in de lucht te blijven. De resolutie is nog wel beperkt, maar dit is nog maar de eerste versie. NTT Docomo ziet toepassingen bij grote evenementen, zoals concerten of sportwedstrijden. Dit weekend was de drone te zien op een festival.



