Video van de dag: World of Warplanes 2.0

Wargaming werd beroemd met World of Tanks, maar het gamebedrijf heeft nog meer ijzers in het vuur. Zo verscheen nu een grote update voor World of Warplanes.

Door het enorme succes van World of Tanks van het Wit-Russische Wargaming zou je bijna vergeten dat de ontwikkelaar nog veel meer games heeft, zoals World of Warships en World of Warplanes. Die laatste game, die in 2013 verscheen, dreigde een beetje uit het oog te raken, maar de makers komen op tijd met een enorme update, die feitelijk de hele game aangenaam uitbreidt en ondersteboven gooit. Hieronder vind je de launchtrailer van World of Warplanes 2.0. Later dit weekend volgt een eerste indruk van de vernieuwde game.



Eerder dit jaar mocht Bright bij de eSports-finales van World of Tanks in Moskou aanwezig zijn: