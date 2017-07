Video van de dag: zelfrijdende aardappel

Knutselaar Marek Baczynski maakte 's werelds eerste rijdende aardappel.

Een aardappel genereert een klein beetje elektriciteit. En als je dat in een soort van batterij opslaat, heb je genoeg energie om een piepklein elektrisch motortje te laten rijden. Dat toont Marek Baczynski in dit project. Zijn 'Tesla onder de aardappels' rijdt maar liefst 8 centimeter per keer. Hij doet een kwartier over het opladen. En daarna rijdt hij weer 8 centimeter verder.



