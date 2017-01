Video: Walibi krijgt nieuwe VR-attractie

Walibi Holland krijgt vanaf april een nieuwe attractie in virtual reality.

Pretpark Walibi Holland heeft dinsdag een eerste teaservideo van de nieuwe VR-attractie verspreid. De VR-experience wordt een vleugel aan de huidige Halloween-attractie The Clinic, en is vanaf 14 april geopend voor bezoekers. "Het belooft de adrenaline helemaal tot je hersenen door te laten dringen", stelt het pretpark in een persbericht. Voorlopig is alleen te zien dat de bezoeker in een stoel zit en een VR-headset op krijgt.

