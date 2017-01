Zelf Doen: Bouw een Super Nintendo met Raspberry Pi

Nintendo's retro-spelcomputer Classic Mini is uitverkocht. Maar David bouwde in een kwartier met een Raspberry Pi een werkende Super Nintendo.

Nou ja een kwartier? Na vele uren van zoeken, tutorials lezen en uitvoeren stuitte ik uiteindelijk op een wederom veel te moeilijke tutorial voor het omtoveren van een Raspberry Pi tot een SNES via de Mac.

Omdat ik een hekel heb aan moeilijk doen en ik allergisch ben voor terminal en unix commando's sloeg ik uit totale command line angst negentig procent van deze tutorial over. Tot mijn grote verbazing bleek het zoveel makkelijker dan in deze tutorial beschreven. Deze beschrijving geldt alleen als je het via de Mac doet.

Wat heb je nodig?

Hardware:

Een Raspberry Pi gevoed met een USB voeding via een micro USB kabel

Een USB gamecontroller

Een USB stick (grote afhankelijk van de hoeveelheid game roms)

Een mini-sd kaart met minimaal 4GB geheugen

HDMI kabel

Software:

RetroPie

ApplePi Baker

In het kort

De RetroPie-software is een Linux-besturingssysteem voor de RaspBerry Pi met een emulator voor de meest uitlopende gameconsoles uit verleden ingebakken. Die moet je dus als een zogeheten image bestand op het Micro SD kaartje zetten.

Dat kaartje fungeert als 'harde schijf' met besturingssysteem voor de Raspberry Pi.

Vervolgens moet je gedownloade games op een USB stick zetten en naar de 'harde schijf' van de Raspberry Pi kopieren.

Aan de slag

Download RetroPie en pak het bestand uit. Hernoem het uitgepakte img bestand naar iets simpels als RetroPie.img. Download vervolgens ApplePi Baker.

Formatteren

Steek de USB stick in een vrije USB poort van je Mac. Open het programma ApplePi Baker. Links zie je USB stick verschijnen in unix padnaam taal. Zoiets van /Dev/disk5...

Als je er meerdere ziet heb je nog meer schijven en sticks aan je usb poorten hangen. Gooi alles behalve de USB stick eruit. Selecteer de usb stick die je wilt formatteren en klik op de knop 'Prep voor Noobs'. Je usb stick wordt nu in het juiste formaat geformatteerd.





[GeekSpeak]

Die knop zegt eigenlijk: prepareer de usb stick voor het Raspberry Pi besturingssysteem Noobs door de stick in FAT32 te formatteren. Ons gaat het alleen maar om het formatteren

[/GeekSpeak]

Zorg dat je nu de usb stick van je Mac verwijdert.

RetroPie op MicroSD kaart zetten

Stop de Micro SD kaart in je iMac op de voor jouw gebruikelijke manier. Ga naar ApplePi Baker en selecteer nu je MicroSD kaart zoals je dat net ook deed voor de USB stick.

Klik in RetroPi Baker op het knopje links '...' naast het veld genaamd 'IMG file:'. Zoek het RetroPie.img bestand op je computer en selecteer dat.

Klik vervolgens op de knop daarboven die 'Restore Backup'. Het complete RetroPie besturingssysteem wordt nu op je MicroSD kaartje gezet.

Aansluiten Raspberry Pi

Je moet nu je Raspberry Pi aansluiten op een scherm of televisie met een hdmi kabel. Sluit ook je game controller aan op een van de Raspberry Pi usb poorten.

Stop de Micro SD kaart in de Raspberry. Als laatste sluit je de USB voeding (bijvoorbeeld van een smartphone) aan op de micro usb poort van de Raspberry. Even later zie je als je televisie aanstaat dat RetroPie begint te starten. Geef het een minuut of wat en negeer alle unix code die langs komt.

Uiteindelijk zie het RetroPi logo voorbij komen en vervolgens een schermpje dat je je game controller knoppen moet configureren. Als je de knoppen naar wens hebt toegekend ben je er bijna.

Gameconsole-mappen op de USB-stick zetten

Steek de geformatteerde usb-stick in de Raspberry Pi. Wacht een minuut of totdat een eventueel knipperend lampje op de usb stick niet meer knippert. Haal de USB stick uit de Raspberry en steek hem in je Mac.

Als je nu de USB stick opent zie je een 'Retropie' map staan met daarin een map 'Roms'. In die map zie je weer allerlei mappen met de namen van retro game consoles die door RetroPie worden ondersteund. Je moet de ROMS van games die je gedownload hebt naar deze desbetreffende mappen plaatsen.

Game-ROM's

Ik ga je echter niet vertellen waar je die game-ROM's op het net kan vinden. Google is hier je beste vriend. Het is namelijk een grijs gebied want er staat gewoon copyright op de games al worden ze al jaren niet meer gemaakt. Ik speel daarom alleen games die ik officieel in bezit heb en dat waren maar drie SNES titels.

Spelen

De game-ROM's waarvan je de originele SNES officiele versies ook van hebt, sleep je vervolgens naar de SNES-map op de USB-stick. De USB-stick steek je vervolgens weer in de Raspberry Pi. De games worden dan naar de MicroSD-kaart gekopieerd. Reboot vervolgens of RetroPi of de hele Raspberry. Je ziet nu opeens Super Nintendo in beeld verschijnen en nu kan je de games spelen.

