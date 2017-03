Zelf Doen: zo maak je een Bluetooth-rupsvoertuig

David bouwt een op afstand bestuurbare rupswagen. Ook geschikt voor beginners op elektronicagebied.

Ik heb het al eens eerder gezegd, maar ik ben echte 'man van staal'. Ik ga graag de strijd aan met een stuk metaal om daar iets handigs, zoals een stuk gereedschap, van te maken. Zagen, boren, draaien, frezen en lassen van metaal is mijn passie. Elektronica was mij altijd een brug te ver. Elektronica vond ik abstract en complex. Op de MTS Werktuigbouwkunde moest ik vroeger wel de Wet van Ohm leren. En een draadje solderen aan een stekkertje, dat lukt ook nog wel, maar serieus aan de slag met IC's, condensatoren en diodes vond ik altijd een tikje intimiderend. Je ziet namelijk niet wat er in zo'n elektronicacircuitje precies gebeurt.

Ik heb echter de afgelopen afleveringen van de serie Zelf Doen kleine stappen genomen in elektronicaland en heb ontdekt dat mijn angst voor elektronica niet alleen ongegrond is, maar dat knutselen met elektronica ronduit leuk is. En lang niet zo moeilijk als ik dacht. Het geheim is kleine stappen nemen en niet proberen te begrijpen hoe alles werkt. Maar gewoon doen. Dat is precies wat ik in deze aflevering 7 en 8 heb gedaan. Uiteindelijk blijf ik een groot jochie van 54 jaar en was ik meteen verkocht toen ik na uren op het internet struinend foto's zag van een rupsvoertuig dat je op afstand via Bluetooth met een app op een tablet kon besturen en vooral ook zelf moest bouwen.

Een leuke uitdaging

Het zag er alleen wel ingewikkeld uit. Niet alleen moest ik aan de slag met een Arduino-microcontroller, maar er zat ook nog een motorcontroller en een losse bluetooth-module bij die met een enorme riedel draadjes aan elkaar geknoopt waren. Dit was een uitdaging op de grens van mijn beperkte elektronica-kunnen, maar daarom des te leuker.

Op Instructables en soortgelijke sites vind je veel van dit soort projecten, maar je moet altijd goed de bouwbeschrijving lezen om te bepalen of je de aanwijzingen begrijpt en of ze volledig zijn. Ik lees ook vaak de commentaren. Daar lees je of anderen die het ook gebouwd hebben tegen problemen zijn aangelopen. En dat gebeurt nogal eens.

De bouwbeschrijving voor het rupsvoertuig vond ik op de Conrad ManCave-pagina's. Wat deze bouwbeschrijving onderscheidt is dat de bedenker, Bart Venneker, de bouw van dit project tot in de kleinste details heeft uitgewerkt, in zowel, tekst, beeld, video en scripts. Als je de tijd neemt om zijn bouwbeschrijving te volgen en de video te bekijken, dan denk ik dat de meeste mensen dit kunnen bouwen. Zelfs als je niet veel ervaring hebt.

Arduino

Bart gaat er wel vanuit dat je weleens met een Arduino hebt gewerkt. Het minimale wat je moet weten, is hoe je een script, in de Arduino-wereld een Sketch genaamd, via het programma op je computer naar een Arduino kan laden. Ben je een absolute Arduino-beginner dan kan je onder andere hier beginnen.

Als je weet hoe je een sketch naar een Arduino kan uploaden, dan kan je aan de slag door eerst de spullen te bestellen. Op de Mancave-pagina's staat, op een paar kleine details na, alles wat je nodig hebt, dus dat hoef ik niet te herhalen.

Twee maakmomenten

Het project bestaat min of meer uit twee maakmomenten, de besturing van het rupsvoertuig en het pimpen door het voertuig te voorzien van koplampen, knipper- en alarmlichten, 'remlichten' en, als klapper op de vuurpijl, een sirene.

Een van de dingen die Bart noemt in zijn video is het gebruik van 'insteekstekkers'. Dat zijn hele handige stekkertjes waarmee je met minimaal solderen heel makkelijk en snel de elektronica van de besturing van het rupsvoertuig aan elkaar knoopt. Deze mannetjes-vrouwtjes-stekkers worden ook 'breadboard jumpercables' genoemd als je online gaat zoeken. Ze zijn goedkoop en ze maken je leven een stuk aangenamer.

Het kleine beetje solderen wat nodig is om de besturingselektronica aan de praat te krijgen, legt Bart haarfijn uit in zijn video. Tijdens de bouw had ik mijn laptop naast mij op de werkbank staan en keek ik steeds een stukje video die ik vervolgens pauzeerde om het zelf te maken. Als je dat doet, dan is het echt niet moeilijk, zolang je zijn beschrijving precies op volgt.

Draadstripper en kleefpads

Ik raad je overigens ook aan om te investeren in een goede draadstripper. Natuurlijk kan je met andere tangetjes pielen om de isolatie van draadjes strippen, maar zo'n tang is goud waard als je veel draad moet strippen. In deel 2 waar ik het rupsvoertuig pimp met verlichting was ik blij dat ik een goede striptang had, zoals deze. In deel twee moest ik wel redelijk wat draad strippen en solderen. Overigens zijn er duizend en één soorten van deze tangen. Koop in elk geval niet de allergoedkoopste want die doen het vaak slecht.

Bart schroeft overigens in zijn video de printplaatjes vast op een stukje triplex en zegt dat je dat ook met dubbelzijdig tape zou kunnen doen. Dat werkt niet goed of helemaal niet, omdat je onder de printplaatjes soldeert en de pootjes van onderdelen uitsteken. Kortom, de onderkant van de printplaatjes is niet vlak genoeg. Wat wel werkt zijn die kleefpads die ik ook gebruikte in de Bristlebot aflevering. Magisch spul is dat.

Voldoening

Als je alle stappen volgt, dan moet je het script dat Bart voor het rupsvoertuig heeft geschreven naar de Arduino uploaden en de Android Bluetooth RC Car app downloaden naar je Android-tablet. Bart had moeilijkheden om de eerste keer een Bluetooth-verbinding tot stand te brengen. Blij verrast werkte het rupsvoertuig bij mij meteen de eerste keer na het omgooien van de schakelaar. Ik had meteen een goede bluetooth-verbinding en direct bestuurde ik met de app het rupsvoertuig.

Heerlijk. Wat een voldoening als je het resultaat ziet en je je realiseert dat je dit als beginner zelf kunt maken. Ik heb de smaak dan ook te pakken en in deel twee ga ik aan de slag om mijn rupsvoertuig, de Bright Explorer op te pimpen. Tot volgende week.

In de Bright TV-serie Zelf Doen gaat David aan de slag met knutsel- en elektronica-projecten, in samenwerking met partner Conrad.nl.