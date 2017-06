Dit is de motor van de toekomst volgens BMW

BMW is niet vies van radicale vernieuwing. Met de Concept Link toont het 'de motor van de toekomst'.

BMW's Concept Link-motorfiets laat zien hoe de auto- en motorbouwer denkt over stadsvervoer in de niet zo verre toekomst. Een link tussen de digitale en analoge wereld moet het apparaat zijn. Een vervoersmiddel en een communicatiemiddel in één. De vorm wordt vooral bepaald door de onderliggende techniek. Omdat er geen groot motorblok tussen de benen geplaatst hoeft te worden is er meer ruimte om af te wijken van de vorm van de motorfiets zoals we die nu kennen.

Van de achterkant opstappen

Handig in de stad: je kunt dankzij de vorm van het zadel en het lage gewicht van de zijkant en zelfs van de achterkant opstappen. Er is een achteruitversnelling, zodat je eenvoudig in smalle plekken kunt parkeren, zonder je motor te hoeven zeulen. Het mat zwarte gedeelte symboliseert het technische hart van de fiets. Het verbindt de voor- en achterwielen visueel en herbergt de aandrijving en ophanging.



De Concept Link is niet alleen een snelle motorfiets, maar ook een agenda op wielen. Hij kent je volgende afspraak en kan dus suggereren dat als doel voor de navigatie in te stellen. Heb je de tijd, dan kiest hij de mooiste route, heb je haast, dan zoekt hij de snelste. Geen ouderwetse klokken meer, alles wordt geprojecteerd op een headup-display. Daarnaast zitten er ook aanraakgevoelige knoppen op het stuur. Het jasje dat de man op onderstaande video aanheeft is ook gemaakt door BMW en is gekoppeld aan de motorfiets. Met een beweging van zijn arm kan hij het bagagevak openmaken.



